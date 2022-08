Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 6 agosto 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 6 agosto 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 4, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 43 (95) 33 (90) 5 (78) 83 (73) 68 (53) Cagliari: 32 (71) 5 (69) 75 (59) 36 (57) 21 (55) Firenze: 26 (75) 18 (64) 16 (56) 12 (54) 8 (50) Genova: 52 (76) 14 (73) 24 (71) 21 (71) 83 (68) Milano: 59 (103) 42 (89) 45 (83) 34 (72) 67 (62) Napoli: 80 (77) 53 (72) 15 (53) 86 (52) 30 (50) Palermo: 75 (78) 79 (74) 61 (65) 62 (55) 14 (50) Roma: 16 (94) 12 (80) 26 (79) 81 (68) 68 (66) Torino: 37 (90) 57 (83) 9 ...

ParliamoDiNews : Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri vincenti sabato 6 agosto #estrazione #EstrazioneSuperenalottoeLotto… - infoitcultura : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 6 agosto 2022 - telodogratis : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 6 agosto 2022 - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 06-08-2022 - infoitinterno : Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto Simbolotto di giovedì 4 agosto -

Di questi tempi, è proprio il caso di dirlo, il gioco è forse l'unica speranza per il cittadino medio di svoltare. La concentrazione è altissima., Gratta e vinci , la tentazione degli italiani e non solo la loro è quella di essere prima o poi baciati dalla fortuna, mettere a segno un colpo impensabile e dare alla propria ......87 Milano 42 86 Milano 45 80 Torino 57 80 Estrazioneoggi 5 agosto 2022, numeri estratti e analisi ritardatari Il '6' continua a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorso del...Estrazioni Lotto, numeri vincenti Superenalotto e vincite 10eLotto: quote 4 agosto, concorso Sisal n. 93/2022. Ultime notizie, statistiche e Smorfia ...Il Veneto cala la doppietta al SuperEnalotto: centrati due “5” da 39mila euro ciascuno. Nell’estrazione del 4 agosto - come riporta Agipronews - sono stati centrati due “5” del valore di 39.268,78 eur ...