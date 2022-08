LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paolis quinta nella finale del KL1 200! Craciun/Santini e Tacchini a caccia del podio (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43: germania, Italia, Polonia ai 250 metri 16.43: Partiti! 16.40: CI SIAMO! E’ il momento di Craciun e Santini, campioni del mondo in carica, che difendono il titolo del C2 500. Compito difficile ma per il podio si può fare. Al via Francia, Ucraina, Cina, Italia, Polonia, Spagna, Germania, Ungheria, Lituania 16.36: Dominio assoluto delle cinesi Xu e Sun che si impongono quasi in scioltezza battendo l’Ucraina, argento e l’Ungheria, bronzo. Molto staccati gli altri equipaggi 16.31: Tra poco il via della finale del C2 500 donne. Non ci sono le azzurre, in acqua Moldova, Germania, Francia, Cina, Cuba, Ucraina, Ungheria, Canada, Polonia 16.21: Trionfo della Spagna che si aggiudica la finale del K4 500 con Craviotto, Arevalo, ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43: germania, Italia, Polonia ai 250 metri 16.43: Partiti! 16.40: CI SIAMO! E’ il momento di, campioni del mondo in carica, che difendono il titolo del C2 500. Compito difficile ma per ilsi può fare. Al via Francia, Ucraina, Cina, Italia, Polonia, Spagna, Germania, Ungheria, Lituania 16.36: Dominio assoluto delle cinesi Xu e Sun che si impongono quasi in scioltezza battendo l’Ucraina, argento e l’Ungheria, bronzo. Molto staccati gli altri equipaggi 16.31: Tra poco il via delladel C2 500 donne. Non ci sono le azzurre, in acqua Moldova, Germania, Francia, Cina, Cuba, Ucraina, Ungheria, Canada, Polonia 16.21: Trionfo della Spagna che si aggiudica ladel K4 500 con Craviotto, Arevalo, ...

