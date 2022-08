M_Monzani : RT @MarcoFarris_ITA: ?????? Scontri tra gruppi armati a Tripoli, Libia. - M_Monzani : Scontri armati a Tripoli, Libia - MarcoFarris_ITA : ?????? Scontri tra gruppi armati a Tripoli, Libia. - Ultron65 : RT @agambella: Siria e Libia non le nomino dato che scontri proseguono da prima a bassa intensità. - StefanoAndriano : RT @agambella: Siria e Libia non le nomino dato che scontri proseguono da prima a bassa intensità. -

Agenzia ANSA

Glihanno coinvolto gruppi armati fedeli al primo ministro Abdulhamid Dbeibah, capo del ... nominato a febbraio primo ministro da un parlamento con sede nell'est delladopo aver stretto ...Da febbraio è in corso un braccio di ferro tra due coalizioni rivali in: da una parte il ... Nei giorni scorsi violentitra milizie a Tripoli e a Misurata hanno portato alla morte di 17 ... Libia, scontri tra gruppi armati a Tripoli - Ultima Ora Scontri tra gruppi armati sono scoppiati durante la notte a Tripoli, secondo i media locali, nelle ultime violenze che hanno colpito la capitale libica. Un giornalista dell'AFP ha riferito di avere ud ...Mentre il governo continua a lavorare a pieno ritmo, il titolare della Farnesina ignora sia le tensioni nei Balcani, dove sono impegnati numerosi militari italiani, sia la cruciale svolta a Tripoli, c ...