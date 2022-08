Juve, Fagioli e Rovella sono pronti? L'ultima stagione a confronto (Di sabato 6 agosto 2022) L'infortunio di Pogba spinge Massimiliano Allegri a studiare soluzioni alternative a centrocampo per la prima di campionato contro il Sassuolo. Fagioli ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 6 agosto 2022) L'infortunio di Pogba spinge Massimiliano Allegri a studiare soluzioni alternative a centrocampo per la prima di campionato contro il Sassuolo....

Gazzetta_it : Fagioli vede la fumata bianca: rinnovo con la Juve fino al 2026, accordo a un passo - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? #Allegri ha scelto #Fagioli (e aspetta #Kostic) ?? #Juric, adesso parla tu… - Gazzetta_it : Una #Juve per giovani: #Fagioli-#Rovella la doppia via di Allegri per sostituire #Pogba - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, Fagioli ha convinto Max: idee, tiri e voglia di gol ?? - JCentoscielle : @ken_parker67 @AndreaPietrang3 @BWhiteblack @OfficialSSLazio Fagioli uno dei migliori giovani della scorsa serie B,… -