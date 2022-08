Incidente in auto per Anne Heche: le condizioni dell’attrice sarebbero gravi (Di sabato 6 agosto 2022) Le ultime notizie arrivano da Los Angeles e raccontano di un drammatico Incidente che ha visto protagonista, l’attrice Anne Heche. Secondo quanto riferiscono i media americani, che hanno mostrato anche le prime immagini del drammatico Incidente, la Heche sarebbe ricoverata in ospedale in condizioni critiche. L’attrice si trovava alla guida della sua auto quando, forse a causa dell’alta velocità, ne ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro un’abitazione di Los Angeles. A darne la notizia sono stati media locali come la CNN e il sito TMZ. L’Incidente è stato molto grave, tanto da causare anche un incendio in un secondo momento e per i vigili del fuoco, estrarre l’attrice dalla sua auto, non è stato semplice. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 agosto 2022) Le ultime notizie arrivano da Los Angeles e raccontano di un drammaticoche ha visto protagonista, l’attrice. Secondo quanto riferiscono i media americani, che hanno mostrato anche le prime immagini del drammatico, lasarebbe ricoverata in ospedale incritiche. L’attrice si trovava alla guida della suaquando, forse a causa dell’alta velocità, ne ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro un’abitazione di Los Angeles. A darne la notizia sono stati media locali come la CNN e il sito TMZ. L’è stato molto grave, tanto da causare anche un incendio in un secondo momento e per i vigili del fuoco, estrarre l’attrice dalla sua, non è stato semplice. La ...

