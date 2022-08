Fiorentina: sconfitta in casa del Real Betis per 3-1 in amichevole (Di sabato 6 agosto 2022) sconfitta per la Fiorentina nell’amichevole precampionato contro il Real Betis. Nel match giocato alle ore 21 all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, in Spagna, la squadra di Italiano è uscita sconfitta col risultato di 3-1. Il risultato si è aperto al minuto 29?, con la rete di Juanmi che, lasciato colpevolmente tutto solo, batte Terraciano. Passano 5 minuti ed arriva il raddoppio spagnolo, firmato da Borja Iglesias. La Fiorentina rientra in gara all’ora di gioco, con il colpo di testa di Jovic, servito da Biraghi. Poco dopo arriva anche il gol del pareggio con Ikoné, ma Mandragora che aveva servito l’assist era in posizione di fuorigioco. Gol annullato. Alla fine la chiude il Betis, con il calcio di punizione di Miranda. Gollini non vede partire ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022)per lanell’precampionato contro il. Nel match giocato alle ore 21 all’Estadio Benito Villamarin di Siviglia, in Spagna, la squadra di Italiano è uscitacol risultato di 3-1. Il risultato si è aperto al minuto 29?, con la rete di Juanmi che, lasciato colpevolmente tutto solo, batte Terraciano. Passano 5 minuti ed arriva il raddoppio spagnolo, firmato da Borja Iglesias. Larientra in gara all’ora di gioco, con il colpo di testa di Jovic, servito da Biraghi. Poco dopo arriva anche il gol del pareggio con Ikoné, ma Mandragora che aveva servito l’assist era in posizione di fuorigioco. Gol annullato. Alla fine la chiude il, con il calcio di punizione di Miranda. Gollini non vede partire ...

