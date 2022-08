Elezioni, Letta dice sì a Fratoianni e Bonelli. Chiuso ogni spiraglio di trattativa con i Cinque Stelle (Di sabato 6 agosto 2022) “Sono contento di questo accordo elettorale, necessario a nostro avviso, perché questa legge elettorale obbliga a fare accordi, la solitudine è penalizzata”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa con il segretario di Si, Nicola Fratoianni e il coportavoce dei Verdi, Angelo Bonelli. “Non crediamo sia utile allargare ulteriormente il perimetro delle intese che stiamo facendo”, ha detto Letta. “Voglio sottolinearlo, per evitare ambiguità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) “Sono contento di questo accordo elettorale, necessario a nostro avviso, perché questa legge elettorale obbliga a fare accordi, la solitudine è penalizzata”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, in conferenza stampa con il segretario di Si, Nicolae il coportavoce dei Verdi, Angelo. “Non crediamo sia utile allargare ulteriormente il perimetro delle intese che stiamo facendo”, ha detto. “Voglio sottolinearlo, per evitare ambiguità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

