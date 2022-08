Csm, il giudice “anti-sistema” Andrea Mirenda candidato grazie al sorteggio: “Se vengo eletto? Mi batterò perché i colleghi siano tutti uguali” (Di sabato 6 agosto 2022) La coincidenza rasenta l’incredibile: il magistrato simbolo della lotta per il sorteggio… sorteggiato come candidato alle elezioni del Csm. Ma è ciò che è successo davvero ad Andrea Mirenda, 64enne giudice di Sorveglianza a Verona, tra i più noti alfieri della battaglia interna all’ordine giudiziario contro i mali del correntismo. Una carriera anti-sistema, la sua, scandita da dichiarazioni rumorose e gesti eclatanti: come quando, nel 2008, si dimise con una lettera aperta sia dall’Anm sia da Magistratura democratica (la corrente di sinistra in cui militava da più di vent’anni) in polemica contro la nomina della presidente della Corte d’Appello di Venezia, più volte annullata dal Tar ma sempre reiterata dal Consiglio superiore. O quando cinque anni fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) La coincidenza rasenta l’incredibile: il magistrato simbolo della lotta per il… sorteggiato comealle elezioni del Csm. Ma è ciò che è successo davvero ad, 64ennedi Sorveglianza a Verona, tra i più noti alfieri della battaglia interna all’ordine giudiziario contro i mali del correntismo. Una carriera, la sua, scandita da dichiarazioni rumorose e gesti eclat: come quando, nel 2008, si dimise con una lettera aperta sia dall’Anm sia da Magistratura democratica (la corrente di sinistra in cui militava da più di vent’anni) in polemica contro la nomina della presidente della Corte d’Appello di Venezia, più volte annullata dal Tar ma sempre reiterata dal Consiglio superiore. O quando cinque anni fa ...

