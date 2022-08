Bancomat, prima del prelievo ora appare questo messaggio: fate attenzione (Di sabato 6 agosto 2022) Coloro che effettuano spesso un prelievo al Bancomat, dovranno prestare attenzione ad un messaggio che compare sui vari ATM. Nelle ultime ora i correntisti sono stati messi in guardia di fronte ad un ennesimo allarme che riguarda il mondo delle banche. Si tratta di una notizia inerente proprio al conto corrente di un gran numero di clienti. Sembra infatti che non abbiano intenzione di arrestarsi i continui Cyber attacchi, degli elementi escogitati dai vari truffatori per cercare di raggiungere un solo scopo: svuotare ogni conto corrente togliendo agli italiani tutti i risparmi che hanno racimolato dopo anni di duro lavoro e sacrificio. Ed è proprio per questo motivo che è sempre importante tenere gli occhi ben aperti in quanto le truffe ormai sono dietro l’angolo, dei metodi ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 6 agosto 2022) Coloro che effettuano spesso unal, dovranno prestaread unche compare sui vari ATM. Nelle ultime ora i correntisti sono stati messi in guardia di fronte ad un ennesimo allarme che riguarda il mondo delle banche. Si tratta di una notizia inerente proprio al conto corrente di un gran numero di clienti. Sembra infatti che non abbiano intenzione di arrestarsi i continui Cyber attacchi, degli elementi escogitati dai vari truffatori per cercare di raggiungere un solo scopo: svuotare ogni conto corrente togliendo agli italiani tutti i risparmi che hanno racimolato dopo anni di duro lavoro e sacrificio. Ed è proprio permotivo che è sempre importante tenere gli occhi ben aperti in quanto le truffe ormai sono dietro l’angolo, dei metodi ...

