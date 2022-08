Atletica: Tamberi torna in pedana lunedì in Ungheria (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - Gianmarco Tamberi non si arrende, non si dà per vinto. Le scorie lasciate dal Covid non sono semplici da smaltire, la stanchezza morde, la fatica in allenamento si moltiplica, ma l'azzurro è un leone e nelle difficoltà sa trovare la forza per rialzarsi sempre. Il campione olimpico del salto in alto è partito oggi per l'Ungheria: ha scelto di esserci, a Székesfehérvár, lunedì, nel meeting Gold del Continental Tour, il primo dei due impegni previsti nei prossimi giorni, seguito dal meeting Herculis di mercoledì sera a Montecarlo. Un viaggio che Gimbo inquadra con queste parole: “Per provare ad avere una possibilità di fare gli Europei devo mettermi alla prova - dichiara il trentenne marchigiano delle Fiamme Oro - Sono riuscito a fare un solo allenamento di tecnica dai Mondiali ad oggi, a causa del Covid: è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Roma, 6 ago. - (Adnkronos) - Gianmarconon si arrende, non si dà per vinto. Le scorie lasciate dal Covid non sono semplici da smaltire, la stanchezza morde, la fatica in allenamento si moltiplica, ma l'azzurro è un leone e nelle difficoltà sa trovare la forza per rialzarsi sempre. Il campione olimpico del salto in alto è partito oggi per l': ha scelto di esserci, a Székesfehérvár,, nel meeting Gold del Continental Tour, il primo dei due impegni previsti nei prossimi giorni, seguito dal meeting Herculis di mercoledì sera a Montecarlo. Un viaggio che Gimbo inquadra con queste parole: “Per provare ad avere una possibilità di fare gli Europei devo mettermi alla prova - dichiara il trentenne marchigiano delle Fiamme Oro - Sono riuscito a fare un solo allenamento di tecnica dai Mondiali ad oggi, a causa del Covid: è ...

