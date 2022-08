Atletica, chi è Rachele Mori: la nipote d’arte sulle orme di Sara Fantini nel lancio del martello (Di sabato 6 agosto 2022) Rachele Mori si è laureata Campionessa del Mondo under 20, dominando la finale del lancio del martello andata in scena a Cali (Colombia). La gara è stata interrotta per quattro ore a causa di un nubifragio, ma l’azzurra ha mantenuto la lucidità e il sangue freddo necessari per mettersi al collo la medaglia d’oro d’autentica favorita della vigilia. La spallata risolutrice è arriva al quarto tentativo (65.84 metri), poi la stoccata mirabolante alla quinta prova vale un roboante 67.21 che le permette di trionfare con più di quattro metri di vantaggio su tutte le rivali e di sfiorare il suo primato nazionale di categoria. I margini di miglioramento sono davvero infiniti per la 19enne toscana, nata a Cecina (in provincia di Livorno, città in cui ora risiede). Rachele Mori è ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022)si è laureata Campionessa del Mondo under 20, dominando la finale deldelandata in scena a Cali (Colombia). La gara è stata interrotta per quattro ore a causa di un nubifragio, ma l’azzurra ha mantenuto la lucidità e il sangue freddo necessari per mettersi al collo la medaglia d’oro d’autentica favorita della vigilia. La spallata risolutrice è arriva al quarto tentativo (65.84 metri), poi la stoccata mirabolante alla quinta prova vale un roboante 67.21 che le permette di trionfare con più di quattro metri di vantaggio su tutte le rivali e di sfiorare il suo primato nazionale di categoria. I margini di miglioramento sono davvero infiniti per la 19enne toscana, nata a Cecina (in provincia di Livorno, città in cui ora risiede).è ...

