Archie Battersbee è morto I medici hanno spento i macchinari - Esteri - quotidiano net

vaticannews_it : Il piccolo #Archie deve morire. Un'altra vittima della cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco.… - Agenzia_Ansa : FLASH | ? morto il dodicenne britannico Archie Battersbee dopo l'interruzione del supporto vitale #ANSA - rtl1025 : ?? E' morto il dodicenne britannico #Archie Battersbee dopo l'interruzione del supporto vitale. Lo rende noto la madre del ragazzo - ivanacuscito72 : RT @fattoquotidiano: Archie Battersbee è morto: staccate le macchine che lo tenevano in vita - mente_allegra : RT @ParcodiGiacomo: I genitori hanno chiesto di poter portare #ArchieBattersbee in un hospice, ma il permesso è stato negato: 'Il ragazzo p… -

E' morto il dodicenne britannico Archie Battersbee dopo l'interruzione del supporto vitale. Lo rende noto la madre dopo una lunga battaglia legale. Archie è deceduto poco più di due ore dopo l'interruzione della ventilazione. Il 12enne britannico era in coma dallo scorso aprile. La madre ha combattuto una battaglia legale affinché non venisse staccata la spina: "Ha lottato fino alla fine"