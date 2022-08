Accoltellamento nella notte a Montevarchi. 30enne ferito gravemente - Cronaca - lanazione.it

Nazione_Arezzo : Accoltellamento nella notte a Montevarchi. 30enne ferito gravemente - _edoardo_lanza_ : RT @gilaic: livello di mcdonald addiction: a metà vacanza fare mezz'ora di pullman per un chicken creation nella zona industriale più marci… - Simone59867082 : RT @gilaic: livello di mcdonald addiction: a metà vacanza fare mezz'ora di pullman per un chicken creation nella zona industriale più marci… - mattax_05 : RT @gilaic: livello di mcdonald addiction: a metà vacanza fare mezz'ora di pullman per un chicken creation nella zona industriale più marci… - gilaic : livello di mcdonald addiction: a metà vacanza fare mezz'ora di pullman per un chicken creation nella zona industria… -

Valdarnopost

Carabinieri al lavoro in Valdarno Grave episodio la notte scorsa a Montevarchi. Era passata da poco la mezzanotte quando la centrale operativa di San Giovanni Valdarno è stata allertata dal servizio ...... già condannato a 5 anni in appello per l'di Marta Novello, scarcerato per un ...giornata di giovedì il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, ha lanciato un appello alla ... Accoltellamento nella notte, trentenne in codice rosso. Indagini dei Carabinieri in corso, forse una lite nel mondo dello spaccio Un trentenne è stato accoltellato questa notte mentre si trovava nella zona dell’Arno, in fondo a viale Matteotti, a Montevarchi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito alla schiena: ...Le indagini dei Carabinieri sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso. Il motivo potrebbe essere legato a dissidi insorti nell’ambito dello spaccio di droga.