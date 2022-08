Abbonamenti squadre Serie A | guidano Inter | Milan e Roma Il Napoli non pervenuto

(Di sabato 6 agosto 2022)A,hanno i dati migliori, avendo superato quota 40mila. Subito dopo la. Ilnonancora. Il quotidiano il Mattino ha pubblicato un focus suglidellediA: Per qualcuno è un questione di cuore e basta, per altri invece è stato necessario un calciomercato convincente per mettere mano al portafogli. Con laA alle porte (il via il prossimo weekend) i club fanno i conti con il numero di abbonati stagionali. La prima vera e propria campagnasenza l’incubo Covid e senza restrizioni. Basti pensare che prima del Covid l’impatto degli incassi da botteghino corrispondeva al 15% ...

Estratto dell'articolo di Stefano Boldrini per il Messaggero La quota 40 mila superata dalle due milanesi, l'euforia della Roma che dal 2004 non festeggiava le 36 mila tessere, le 21.600 (parziali) ... Abbonamenti squadre Serie A, Milan e Inter hanno i dati migliori, superando i 40mila. Subito dopo la Roma. Il Napoli non pervenuto ancora. La Serie A ha interrotto l'emorragia ma non ha ancora recuperato i tifosi in fuga. Lo certifica l'ultima indagine demoscopica di StageUp e Ipsos, in esclusiva per Sport&Business ...