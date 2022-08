WTA San José 2022 | Shelby Rogers elimina Sakkari | a Coco Gauff il big match con Osaka

(Di venerdì 5 agosto 2022) Si è allineato definitivamente ai quarti di finale il tabellone del WTA 500 di San, il torneo più importante della settimana in campo femminile. Ma non mancano le sorprese, benché la partita veramente combattuta sia solo una, quella che apre il programma. Ed in essa rischia di saltare la testa di serie numero 4, la bielorussa Aryna Sabalenka, che però si salva con la lucky loser americana Caroline Dolehide: 5-7 6-1 7-5 il punteggio finale, con Sabalenka che è costretta a rientrare da una situazione di punteggio che la vede indietro 3-5 nel terzo set. Di lì sono suoi 16 degli ultimi 19 punti: arriverà la sfida con la russa Daria Kasatkina. Il bigdi giornata, quello atteso da tutti gli avventori sul posto, è quello trae Naomi. Come l’attuale stato di forma delle due faceva ...

