Veretout e Kluivert salutano Roma. Mercato show con i conti in attivo (Di venerdì 5 agosto 2022) Soddisfatto Tiago Pinto ha rafforzato la squadra e allegerito i conti del bilancio. E non finisce qui Colpi in entrata che mandano in delirio i tifosi. Ma anche cessioni fondamentali per alleggerire il bilancio da sottoporre alla Uefa. Oltre all'oggettivo rafforzamento tecnico, Tiago Pinto sta cercando di completare un capolavoro economico. Mentre i tifosi festeggiavano a Ciampino l'arrivo di Wijnaldum, il gm Romanista era a Londra per vendere. Con la cessione chiusa di Veretout al Marsiglia, quella praticamente fatta di Kluivert al Fulham e le prossime in agenda, la Roma avrà un monte ingaggi più basso della scorsa stagione. Inoltre riduce la quota ammortamenti, avendo pagato finora solo il cartellino di Celik (7 milioni), e potrà investire sugli ultimi ritocchi per Mourinho. Veretout ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) Soddisfatto Tiago Pinto ha rafforzato la squadra e allegerito idel bilancio. E non finisce qui Colpi in entrata che mandano in delirio i tifosi. Ma anche cessioni fondamentali per alleggerire il bilancio da sottoporre alla Uefa. Oltre all'oggettivo rafforzamento tecnico, Tiago Pinto sta cercando di completare un capolavoro economico. Mentre i tifosi festeggiavano a Ciampino l'arrivo di Wijnaldum, il gmnista era a Londra per vendere. Con la cessione chiusa dial Marsiglia, quella praticamente fatta dial Fulham e le prossime in agenda, laavrà un monte ingaggi più basso della scorsa stagione. Inoltre riduce la quota ammortamenti, avendo pagato finora solo il cartellino di Celik (7 milioni), e potrà investire sugli ultimi ritocchi per Mourinho....

