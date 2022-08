Uomini e Donne, tutto sull’edizione che comincia a settembre: chi sono i tronisti e chi torna delle scorse stagioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Uomini e Donne è uno dei programmi di maggiore successo delle reti Mediaset. Il programma condotto da Maria De Filippi sarà presente nel palinsesto di Canale 5 anche nella stagione 2022/2023, con le prime puntate che andranno in onda a partire dalla seconda metà del mese di settembre. I nuovi tronisti Quella che è stata definita la “trasmissione dei sentimenti” riparte con al centro dell’attenzione la presentazione dei nuovi “tronisti”. La fascia oraria sarà la stessa delle edizioni precedenti con Uomini e Donne che prenderà il posto delle soap che sono andate in onda nel periodo estivo dalle 14.45 alle 16.10. In queste ultime settimane le indiscrezioni sui nomi dei nuovi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022)è uno dei programmi di maggiore successoreti Mediaset. Il programma condotto da Maria De Filippi sarà presente nel palinsesto di Canale 5 anche nella stagione 2022/2023, con le prime puntate che andranno in onda a partire dalla seconda metà del mese di. I nuoviQuella che è stata definita la “trasmissione dei sentimenti” riparte con al centro dell’attenzione la presentazione dei nuovi “”. La fascia oraria sarà la stessaedizioni precedenti conche prenderà il postosoap cheandate in onda nel periodo estivo dalle 14.45 alle 16.10. In queste ultime settimane le indiscrezioni sui nomi dei nuovi ...

