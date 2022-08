Un piano di riordino per i cellulari e le radio - Cronaca - lanazione.it

(Di venerdì 5 agosto 2022) Undiper le trasmissioni di telefonia efoto di repertorio A fine anni '90, la questione che divideva l'Italia in fazioni era il pericolo, o meno, per la salute derivante dalle ...

LA NAZIONE

Undiper le trasmissioni di telefonia e radio foto di repertorio A fine anni '90, la questione che divideva l'Italia in fazioni era il pericolo, o meno, per la salute derivante dalle onde ...... e' stato detto che ci si sarebbe aspettati anche uncomplessivo delle sedi Ater, che ... che pero' avrebbero potuto essere risanati attraverso un piu' efficacedi vendite e soprattutto ... Un piano di riordino per i cellulari e le radio L’amministrazione del Comune remiero ha riorganizzato la mappa delle antenne tenendo conto della salute dei cittadini e dell’ambiente ...Argentina: il nuovo 'super ministro' dell'Economia, Sergio Massa, traccia il suo programma forte: rispetto dei conti e stimolo alla crescita ...