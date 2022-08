Ultime Notizie – Stupro su 18enne in vacanza a Riccione, arrestato 35enne (Di venerdì 5 agosto 2022) Un 35enne è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Rimini con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti di una 18enne che si trovava in vacanza a Riccione. Gli agenti hanno bloccato l’uomo, originario della provincia di Venezia mentre, bagagli in mano, stava per lasciare la città. La violenza è avvenuta nella serata fra il 29 e il 30 luglio nel parcheggio di una discoteca nella provincia di Pesaro Urbino. La ragazza, che ha riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari con 45 giorni di prognosi, ha sporto denuncia riuscendo però a fornire agli investigatori pochissimi dettagli circa l’identità dell’autore della violenza, indicandolo con il solo nome di battesimo e con i dati del profilo social. Avviate subito le indagini, il personale della Squadra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) Unè statodai poliziotti della Squadra Mobile di Rimini con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti di unache si trovava in. Gli agenti hanno bloccato l’uomo, originario della provincia di Venezia mentre, bagagli in mano, stava per lasciare la città. La violenza è avvenuta nella serata fra il 29 e il 30 luglio nel parcheggio di una discoteca nella provincia di Pesaro Urbino. La ragazza, che ha riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari con 45 giorni di prognosi, ha sporto denuncia riuscendo però a fornire agli investigatori pochissimi dettagli circa l’identità dell’autore della violenza, indicandolo con il solo nome di battesimo e con i dati del profilo social. Avviate subito le indagini, il personale della Squadra ...

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - patriziadegioia : RT @mariamacina: Calenda: «Il Pd decida, c’è un limite a accordo con Si-Verdi e Di Maio». Musemeci: il candidato del centrodestra in Sicili… - piebaz : A Carle', @CarloCalenda t'ho dato il due per mille e mi son pure tesserato, ma te se a nato a infila' in un ginepra… -