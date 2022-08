Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Di Maio | “Non accetteremo più attacchi”

Leggi su informazioneriservata.eu

"Ci aspettiamo pari dignità e rispetto dentro la coalizione, nonaltrie discriminazioni da parte di nessuno. Serve una coalizione unita e larga e lavoreremo in maniera costruttiva, ma non deve venir meno il rispetto". Sono le parole di Luigi Di, capo politico di Impegno Civico, in una giornata ricca di fibrillazioni per il centrosinistra in vista dellepolitiche, in programma il 25 settembre. A quanto apprende l'Adnkronos, c'è stato un nuovo incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e i due esponenti di Impegno civico, Die Bruno Tabacci. I tre si sono confrontati nella sede dell'Arel per circa mezz'ora, senza rilasciare dichiarazioni al termine. A quanto si apprende, ci sarà un nuovo incontro a stretto giro.