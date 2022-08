Traffico Roma del 05-08-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 agosto 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondi difficoltà le Porte disull’autosole dove per un incidente ci sono lunghe code dal bivio per la 24Teramo alla diramazione di Sud in direzione di Napoli per un altro incidente sempre in carreggiata Sud code tra Colleferro e d’anagni ed è questo il weekend e di partenze per le vacanze ad agevolare gli spostamenti fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 16 alle 22 Domani sabato dalle 8 alle 22 domenica dalle 7 alle 22 per lavori su via Appia ancora rallentamenti e code tra l’aeroporto di Ciampino e raccordo anulare nelle direzioni lavori di notte su via Pontina fino al 13 di agosto in fascia oraria 21:36 la strada è chiusa tra Tor de’ Cenci via di Decima nelle due direzioni ilè deviato sulla all’altezza di Spinaceto attenzione alla segnaletica per i ...