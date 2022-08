Smart working, niente proroga nel decreto: cosa cambia dal 1 settembre 2022 (Di venerdì 5 agosto 2022) Lo Smart working è ormai, quasi per tutti, la normalità. Se prima del Covid era una modalità poco conosciuta, ora dall’azienda più grande a quella più piccola lo mette in atto. Questo comporta non poche agevolazioni, soprattutto per chi ha figli under 14 e per i soggetti fragili. Leggi anche: decreto Aiuti-Bis approvato dal Consiglio dei Ministri: ecco le misure cosa cambia dal Primo settembre Dal Primo settembre, lo Smart working sarà possibile per tutti i lavoratori (fragili e con figli under 14) a patto che ci sia, prima, un accordo tra le due parti al momento dell’assunzione. La tendenza, soprattutto ultimamente, è quella di lavorare in modalità ‘ibrida’. Quindi, non ci sarà lo Smart working al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Loè ormai, quasi per tutti, la normalità. Se prima del Covid era una modalità poco conosciuta, ora dall’azienda più grande a quella più piccola lo mette in atto. Questo comporta non poche agevolazioni, soprattutto per chi ha figli under 14 e per i soggetti fragili. Leggi anche:Aiuti-Bis approvato dal Consiglio dei Ministri: ecco le misuredal PrimoDal Primo, losarà possibile per tutti i lavoratori (fragili e con figli under 14) a patto che ci sia, prima, un accordo tra le due parti al momento dell’assunzione. La tendenza, soprattutto ultimamente, è quella di lavorare in modalità ‘ibrida’. Quindi, non ci sarà loal ...

CorriereCitta : Smart working, niente proroga nel decreto: cosa cambia dal 1 settembre 2022 - Agato26251952 : @Yari4menTni @GiacomoRisitano @jonathanbazzi D'altra parte solo in Italia c'è la necessità di aggiungere l'avverbio… - dickgvmshoe : Mi dispiace ma sgodicchio, è una città che deve implodere su sé stessa, spero lo smart working sempre più coatto la… - MediasetTgcom24 : Dl Aiuti bis, salta la proroga dello smart working per lavoratori fragili e con figli under 14 #andreaorlando… - sara_montefiori : RT @inail_gov: Ricerca sul lavoro agile in #Inail dell’Osservatorio Smart Working del @polimi , condotta a giugno su un campione di 2.818 d… -