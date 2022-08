Napoli, Spalletti mette le cose in chiaro su Mertens e svela il nome del possibile sostituto (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Napoli lavora in vista dell’inizio del campionato di Serie A e la dirigenza è pronta a chiudere le ultime trattative sul fronte calciomercato. Si sono registrate le partenze pesantissime di Mertens, Insigne e Koulibaly. In particolar modo ha fatto molto discutere l’addio del belga, sull’argomento ha deciso di mettere le cose in chiaro l’allenatore Luciano Spalletti. “Chiariamo: non sono stato io, non è stato il club a non volerlo con noi. Mertens avrebbe potuto darci una grande mano. Ma la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato. Mi tengo fuori da queste dinamiche, ed è giusto così”, ha detto a ‘Il Corriere della Sera’. Sul possibile sostituto: “Raspadori? “Le rispondo che non è un mio giocatore, che è un ragazzo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) Illavora in vista dell’inizio del campionato di Serie A e la dirigenza è pronta a chiudere le ultime trattative sul fronte calciomercato. Si sono registrate le partenze pesantissime di, Insigne e Koulibaly. In particolar modo ha fatto molto discutere l’addio del belga, sull’argomento ha deciso dire leinl’allenatore Luciano. “Chiariamo: non sono stato io, non è stato il club a non volerlo con noi.avrebbe potuto darci una grande mano. Ma la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato. Mi tengo fuori da queste dinamiche, ed è giusto così”, ha detto a ‘Il Corriere della Sera’. Sul: “Raspadori? “Le rispondo che non è un mio giocatore, che è un ragazzo ...

