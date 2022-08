MotoGP, Enea Bastianini: “Ho fatto un buon time-attack in FP2, il nuovo codone non è uno step enorme” (Di venerdì 5 agosto 2022) Bilancio positivo ma non eccezionale al termine del venerdì di Silverstone per Enea Bastianini, che ha centrato l’obiettivo di chiudere la giornata nella top10 della combinata dopo le prime due sessioni di prove libere del GP di Gran Bretagna 2022. Il romagnolo del Team Gresini ha firmato l’ottavo tempo in FP2 a 4 decimi dalla vetta, risultando la seconda miglior Ducati in classifica. “Sono contento perché abbiamo ripreso più o meno da dove avevamo lasciato. Abbiamo fatto un piccolo step da Assen a qui e sicuramente è servita anche la pausa estiva“, dichiara il 24enne nativo di Rimini ai microfoni di Sky Sport. “È stato molto emozionante ritornare su una MotoGP, ogni volta è un’emozione unica perché va davvero forte. In FP2 siamo andati abbastanza bene, ho fatto un ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Bilancio positivo ma non eccezionale al termine del venerdì di Silverstone per, che ha centrato l’obiettivo di chiudere la giornata nella top10 della combinata dopo le prime due sessioni di prove libere del GP di Gran Bretagna 2022. Il romagnolo del Team Gresini ha firmato l’ottavo tempo in FP2 a 4 decimi dalla vetta, risultando la seconda miglior Ducati in classifica. “Sono contento perché abbiamo ripreso più o meno da dove avevamo lasciato. Abbiamoun piccoloda Assen a qui e sicuramente è servita anche la pausa estiva“, dichiara il 24enne nativo di Rimini ai microfoni di Sky Sport. “È stato molto emozionante ritornare su una, ogni volta è un’emozione unica perché va davvero forte. In FP2 siamo andati abbastanza bene, houn ...

