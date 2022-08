L’Équipe – Trasferimenti | il Nizza aspetta il belga Francis Amuzu

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-04 21:47:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino: La settimana è stata prospera neidalla parte del. In ritardo nel reclutamento con la rumena Rares Ilie (19 anni) e la giovanissima residente a Lille Badredine Bouanani (17 anni) per soli volti nuovi, la Palestra ha appena formalizzato in successione gli arrivi di Alexis Beka Beka, Aaron Ramsey, Mattia Viti e Kasper Schmeichel. Lo stesso dovrebbe fare nei prossimi giorni con il(22). L’esterno dell’Anderlecht, che giovedì sera ha preso parte alla vittoria della sua squadra a Paide (2-0), in Estonia, nel 3° turno della Conferenza di Europa League, sbarcherà in Costa Azzurra, come ...