Kostic | l' uomo decisivo per la Juve | perché può cambiare tutto

(Di venerdì 5 agosto 2022) C'è ottimismo in casaper l'acquisto di Filipdall'Eintracht Francoforte. I colloqui tra Madama e il club tedesco stanno procedendo bene, secondo La Gazzetta dello Sport, tanto che in casa bianconera ci sono delle buone sensazioni. Il club della Bundesliga ha infatti deciso di vendere il centrocampista serbo, e nonostante il forte interesse del West Ham, la Vecchia Signora è in vantaggio. Resta da capire se l'offerta di 12 milioni più 3 di bonus possa essere valutata positivamente dall'Eintracht. Classe 1992 che è in scadenza fra un anno, nell'ultima stagione ha disputato 31 partite del campionato tedesco, segnando quattro gol e realizzando nove assist, oltre a 12 presenze in Europa League (tre gol e sei assist). Rugani, la Sampdoria potrebbe presto chiudere Intanto, sepotrebbe presto arrivare a Torino, ...