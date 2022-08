Kepa-Napoli, si può chiudere entro il weekend: decisa la formula del trasferimento (Di venerdì 5 agosto 2022) Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli continua a lavorare per regalare a Spalletti un portiere di livello, come da lui richiesto. Le notizie che danno Meret sempre più vicino allo Spezia sono un’ulteriore conferma della voglia degli azzurri di chiudere al più presto la trattativa per il nuovo estremo difensore e di non puntare sul portiere friulano nella prossima stagione. Il prescelto è chiaramente Kepa, portiere basco in partenza dal Chelsea. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per lui, evidenziando una situazione di fiducia generale relativamente al buon esito dell’affare. Foto: Getty Images- Kepa Kepa al Napoli, c’è fiducia: operazione in prestito secco Il quotidiano parla addirittura di un possibile arrivo del portiere in città ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) Il ds delCristiano Giuntoli continua a lavorare per regalare a Spalletti un portiere di livello, come da lui richiesto. Le notizie che danno Meret sempre più vicino allo Spezia sono un’ulteriore conferma della voglia degli azzurri dial più presto la trattativa per il nuovo estremo difensore e di non puntare sul portiere friulano nella prossima stagione. Il prescelto è chiaramente, portiere basco in partenza dal Chelsea. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per lui, evidenziando una situazione di fiducia generale relativamente al buon esito dell’affare. Foto: Getty Images-al, c’è fiducia: operazione in prestito secco Il quotidiano parla addirittura di un possibile arrivo del portiere in città ...

