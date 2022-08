Incendio a Roma: le fiamme distruggono 2 auto e uno scooter (FOTO) (Di venerdì 5 agosto 2022) Prima l’Incendio partito da sterpaglie, come accade spesso, poi le fiamme che si sono propagate fino ad arrivare a due auto e a uno scooter, che erano lì parcheggiati in zona. L’ennesimo Incendio è avvenuto nella Capitale intorno all’ora di pranzo, alle 13 circa, in via Colle Terrigno, all’incrocio con via Torre del Fiscale. Incendio in via Colle Terrigno Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie, poi si sono propagate. E hanno coinvolto due auto e uno scooter, che sono rimasti distrutti nell’Incendio. Fortunatamente, però, non risultano persone coinvolte o intossicate. Sul posto, per domare il fuoco, i Vigili del Fuoco. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Prima l’partito da sterpaglie, come accade spesso, poi leche si sono propagate fino ad arrivare a duee a uno, che erano lì parcheggiati in zona. L’ennesimoè avvenuto nella Capitale intorno all’ora di pranzo, alle 13 circa, in via Colle Terrigno, all’incrocio con via Torre del Fiscale.in via Colle Terrigno Lesono partite da alcune sterpaglie, poi si sono propagate. E hanno coinvolto duee uno, che sono rimasti distrutti nell’. Fortunatamente, però, non risultano persone coinvolte o intossicate. Sul posto, per domare il fuoco, i Vigili del Fuoco. su Il Corriere della Città.

