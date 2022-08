Ilary Blasi innamorata di un amico di Totti? «Una forte simpatia», ecco chi è l’uomo misterioso (Di venerdì 5 agosto 2022) La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far parlare il mondo del gossip; mentre il Pupone sembra ormai fare coppia fissa con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, la conduttrice romana avrebbe messo gli occhi su un amico del suo ex marito. Ma di chi si tratta? Leggi anche: Ilary Blasi non... Leggi su donnapop (Di venerdì 5 agosto 2022) La separazione die Francescocontinua a far parlare il mondo del gossip; mentre il Pupone sembra ormai fare coppia fissa con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, la conduttrice romana avrebbe messo gli occhi su undel suo ex marito. Ma di chi si tratta? Leggi anche:non...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - ParliamoDiNews : Ilary Blasi, spunta la clausola per la separazione: cosa non può fare - - SiamoPartenopei : Spalletti: 'Mertens via, non è colpa mia. Raspadori il sostituto di Dries. Su Dybala, Totti, ADL e Ilary Blasi...' - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti, la showgirl avrebbe una cotta per… - RegalinoV : Ilary Blasi si prende un anno sabbatico dopo la fine del matrimonio con Totti -