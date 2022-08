Hypermaremma | le nuove installazioni di Politi e Maggini

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 agosto 2022) Dal 30 luglio al 3 settembre persarà possibile visitare al campo di girasoli, a Talamone, Le fatiche di A.C., progetto ideato e realizzato dall’artista Gianni, che mette in relazione la sua infanzia con il suo percorso professionale. Attraverso l’uso di materiali classici della tradizione pittorica italiana,ha sviluppato una pratica basata su processi privati che avvengono nello studio nel tentativo di generare immagini spontanee.ha esposto il suo lavoro in varie istituzioni nazionali ed internazionali tra cui la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, Nomas Foundation, Maxxi, Macro e l’Italian Cutural Council di Praga. Il territorio della Maremma e la costa dell’Argentario sono i luoghi in cuiè cresciuto, fin da quando era bambino, e che considera casa. ...