Guy de Maupassant, il padre del racconto moderno (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 5 Agosto 1850 nacque Guy De Maupassant, un poeta,scrittore,reporter e saggista francese. Egli fu uno dei fondatori del racconto moderno. Tra le sue opere principali si citano: "Palla di sego" (1880); "La maison Tellier" (1881); "La signorina Fifì" (1882); "Racconti della beccaccia" (1883); "Una vita"(1883); "Racconti del giorno e della notte"(1885); "Bel-Ami" (1885); "Pietro e Giovanni"(1888);"Mont-Oriol"(1888); "Forte come la morte" (1889); "Il nostro cuore" (1890). : vita e opere "Bisognerebbe amare, amare follemente, senza vedere ciò che si ama. Perché vedere è comprendere, e comprendere è disprezzare". Guy de Maupassant Maupassant nacque affetto da una malattia venerea che aveva anche suo padre, un uomo dalla mano facile. Finiti gli studi e il servizio militare ...

L'almanacco di oggi 5 agosto - Santo Sant'Emidio - Sono nati in questo giorno 1850 Guy De Maupassant 1930 Neil Armstrong 1941 Carla Gravina 1957 Gianfranco Rosi - Proverbio Chi vuol udir novelle, dal barbiere si dicon belle - Accadde oggi 1962 Marilyn Monroe viene ... Frasi sulla Sicilia, per sognare una terra dai mille colori e profumi (Guy de Maupassant). È facile essere felici in Sicilia, ma è un'operazione che richiede un adattamento biologico oltre che culturale: bisogna imparare a vivere il tempo alla maniera siciliana. Les 5 livres de Maupassant à lire au moins une fois dans sa vie L'un des plus grands écrivains réalistes français, Guy de Maupassant fait partie des incontournables de la littérature, un classique des programmes scolaires de l'école primaire à l'université. "Bel-ami", affresco di un'epoca "Bel-ami" è il secondo romanzo realista scritto da Guy de Maupassant. Un libro che racconta la vita nella Ville Lumière e che costituisce un vero e proprio affresco della Francia del XIX secolo.