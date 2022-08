Guardiola | «Bernardo Silva? Vorrei che restasse»

(Di venerdì 5 agosto 2022) Pepha commentato la situazione di mercato di: «Mi piacerebbe che continuasse qui, è un giocatore speciale» Pepha commentato in conferenza stampa – per la prima di campionato del Manchester City contro il West Ham – il futuro di, finito nel mirino del Barcellona. Di seguito le sue parole.– «che, decisamente. Trovare giocatori bravi come lui è difficile. Al 100 per cento voglio cherimanga qui. Ma ripeto: se vuole partire, ha un’offerta e i club hanno un accordo… è buon senso quello che ho detto. Non ho detto niente di speciale. Questa è la realtà. Chiaro questo, per quanto ne so non ...

