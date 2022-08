GPS 2022/24, ecco le graduatorie: elenco AGGIORNATO con Roma (Di venerdì 5 agosto 2022) Attesa tra gli aspiranti supplenti 2022/23 per la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS, e graduatorie di istituto. Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare gli avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie. Benevento pubblica oggi le graduatorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Attesa tra gli aspiranti supplenti/23 per la pubblicazione delleprovinciali per le supplenze, GPS, edi istituto. Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare gli avvisi relativi alla pubblicazione delle. Benevento pubblica oggi le. L'articolo .

orizzontescuola : GPS 2022/24, ecco le graduatorie: elenco AGGIORNATO con Roma - SISAsindacato : Immissioni in ruolo docenti 2022: per i posti ancora vacanti call veloce e GPS sostegno prima fascia - sisascuola : Immissioni in ruolo docenti 2022: per i posti ancora vacanti call veloce e GPS sostegno prima fascia - zazoomblog : DIRETTA Dalle supplenze GPS e GaE alla call veloce le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Caressa (Sna… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2022: per i posti ancora vacanti call veloce e GPS sostegno prima fascia. TUTTE LE INFO -