(Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - È facile prevedere che l'attenzione mediatica che ora si riversa sull'inedita campagna elettorale estiva, a partire da sabato 13 si trasferirà massicciamente verso il calcio, con l'altrettanto inedito avvio ferragostano del campionato a causa del mondiale che si svolgerà a fine anno in Qatar. Coinvolgendo, ovviamente, anche i politici impegnati nella corsa a Palazzo Chigi, quasi tutti ferventi tifosi. Ce n'è uno, però, che è entrato già inper la propria squadra, visto che questa esordirà questo fine settimana anziché il prossimo. La ragione è molto semplice: non si tratta di una squadra italiana, bensì di un club inglese, il cui campionato è già alla viglia della prima giornata. Stiamo parlando del ministro leghista Giancarloe del "suo" Southampton, uno storico sodalizio del football (igiocatori sono ...

fisco24_info : Giorgetti in ansia, ma per l'esordio dei suoi 'Saints' del Southampton: AGI - È facile prevedere che l'attenzione m… - HomoApocrifo : @AlexBazzaro Attendiamo con ansia la stessa dichiarazione da Giorgetti, Centinaio e Ronzulli - FloydJethro69 : @AlexBazzaro @MAngiolieri Bene! Aspettiamo con ansia. Lei immagino sappia però che qualcuno del suo partito se si… - ansia_tw : @HuffPostItalia E Giorgetti che ha fatto, si è dimesso? -

AGI - Agenzia Italia

Ce n'è uno, però, che è entrato già inper la propria squadra, visto che questa esordirà ... Stiamo parlando del ministro leghista Giancarloe del 'suo' Southampton, uno storico ...... come sono stati definiti da Giancarlo. Sono ipotesi tutta da verificare, ma sono anche ...di Alessandra De Tommasi "Ho dormito nel letto con i miei genitori fino a 11 anni a causa dell'". Giorgetti in ansia, ma per l'esordio dei suoi "Saints" del Southampton Il dietro le quinte della festa della Lega a Cervia. Lo scetticismo dei governatori. La distanza di Giorgetti. Zaia: pensiamo ai programmi, non alle poltrone ...