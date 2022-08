Gianni Sperti cede al ritocchino? Ecco la verità sull’ex di Uomini e Donne

(Di venerdì 5 agosto 2022) Lo storico opinionista di, risponde agli interrogativi della rete a proposito dei sospetti sul suo presuntoestetico. L’opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi, risponde risentito alle critiche che provengono dal mondo del web a proposito dei dubbi avanzati circa il suo ricorso a qualche aiutino estetico. L’occhio dei followers sembrerebbe soffermarsi su alcune fotografie effettuate in sequenza, dove in una in particolare risalta il primo piano dell’ex ballerino, postato da lui stesso sui social. Qualcuno si spinge pure a insinuare il ricorso alla chirurgia estetica da parte die che potrebbe ben oltre a qualche intervento volto a ridurre la contrazione muscolare della fronte o di altre parti del ...

sojustkeep : sentendo la risata di gianni sperti - ParliamoDiNews : Gianni Sperti si allarga la famiglia | L`annuncio a sorpresa - - infoitcultura : Gianni Sperti ha perso la testa per l'ex professoressa dell'Eredità - infoitcultura : “Per sempre insieme”: Gianni Sperti svela il suo grande amore - infoitcultura : Gianni Sperti, arriva l'annuncio più bello: 'La famiglia si allarga', fan emozionati -

Tra gli opinionisti avremo sempree Tina Cipollari. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe esserci una new entry: Ida Platano, la famosa dama del trono over, volto ormai storico ...Il pubblico, così, ritroverà Maria De Filippi, gli opinionisti Tina Cipollari e, i nuovi tronisti e i protagonisti del parterre del trono over. Torneranno Gemma Galgani, Ida Platano e ...Oggi ci occupiamo del noto opinionista di Uomini e Donne, nonché ex ballerino, Gianni Sperti . L’uomo è molto seguito anche sui social, dove posta tante foto che lo ritraggono in pose artistiche. L’op ...Questa volta, dopo il rientro a casa di Noodle, è giunta una nuova arrivata nella vita di Gianni Sperti e si tratta di Titty I suoi giudizi sono sempre molto oggettivi, misurati e mai fuori luogo. Lo ...