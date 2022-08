Freuler | tutto nelle mani dell’Atalanta | obiettivo tutelarsi economicamente e tecnicamente

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il Nottingham Forest vuole il centrocampista Remo, madipende dalle richieste economicheSenza un attimo di pace. Questa è stata la frase pronunciata da molti tifosi orobici dopo l’ultima news che vedrebbero Remoin uscita: direzione Nottingham Forest. Ovviamente tra il dire e il fare c’è di mezzo una trattativa importante, con l’di prendere delle decisioni chiare per il bene. Lo svizzero è uno dei perni del centrocampo nerazzurro, e nonostante il girone di ritorno, Remo si è dimostrato un giocatore di quantità e qualità (certe volte correndo anche per gli altri): non una sorpresa visto quello che ha dato alla Dea in tutti questi anni. A 30 anni, dopo 7 stagione alla corte bergamasca, se volesse abbracciare un’altra ...

Cerca un attaccante anche il Napoli,preso nell'assalto a RASPADORI . Le trattative vanno ... a Bergamo è arrivata una offerta dal Nottingham Forest per avere in prestito Remo. Intanto lo ...... Da valutare Zappacosta , che sta recuperando ...Nel mirino due ragazzi di buona prospettiva, se Freuler dovesse trasferirsi in Premier League L'Atalanta potrebbe presto separarsi da Remo Freuler dopo cinque stagioni e mezzo molto intense per tutti, ...