Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati. Lei: 'Non voglio sapere nulla della sua vita privata...' (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo 4 anni di storia d'amore, giunge al termire anche la relazione tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin . È da un pò di tempo che non si vedono più insieme... C'è da dire che, nonostante i rumors, ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo 4 anni di storia d'amore, giunge al termire anche la relazione traDe. È da un pò di tempo che non si vedono più insieme... C'è da dire che, nonostante i rumors, ...

gvcci_maknae : Ho appena scoperto che venerdì sera in una discoteca qui c'è stato Fred de Palma MI BUTTO DAL BALCONEEEEEE AVREI VOLUTO ESSERCI CAZZO - dasoIifamale : Situazione attuale: 3 ore scarse di sonno, sperando di non essermi beccata il covid al ''concerto'' di Fred De Palm… - freshnyto : Stammi lontano se il tuo nome è Alfredo o se ascolti Fred de Palma - trasiilenzi : a me extasi di fred de palma mette voglia di vivere - freshxvocado : ana mena e fred de palma quando la città senza di te non sembra un deserto -