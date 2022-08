Forte dei Marmi (Lu): due auto piombano sulla spiaggia. Paura fra i bagnanti, ma nessun ferito (Di venerdì 5 agosto 2022) Due auto entrano nelle spiegge del Forte, una nel Bagno Piero, Per fortuna nessun ferito L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 agosto 2022) Dueentrano nelle spiegge del, una nel Bagno Piero, Per fortunaL'articolo proviene da Firenze Post.

gabrieligm : Anche se #Calenda si è accontentato dei seggi del PD, la costruzione di un #TerzoPolo va avanti con #Renzi perché c… - ricpuglisi : Ho un'idea forte: @emmabonino è uno dei politici più sopravvalutati degli ultimi 50 anni - amnestyitalia : In un contesto di forte incertezza, tra pandemia, conflitti e instabilità economica, la politica italiana deve conc… - pescarese1973 : RT @dottorbarbieri: ????SI APPRENDE: FORTE RIDUZIONE DEI BONUS PREVISTA DAL DL AIUTI-BIS. Sarebbe di solo 100 euro lordi in busta paga e di… - Lucaz6868 : @Napolinblack Chi è piu forte o più debole lo deciderà il campo non il mercato non capisco sto godimento dei napole… -