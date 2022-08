Flora Canto svela l’imprevisto durante il matrimonio | è successo a Brignano

ParliamoDiNews : Flora Canto, nozze e tensioni: `Ho fatto una puntura a Brignano` #enricobrignano #floracanto #5agosto - DonnaGlamour : Flora Canto, gli imprevisti del matrimonio con Brignano: “Enrico non riusciva a stare dritto” - FQMagazineit : Flora Canto e il retroscena sul matrimonio con Enrico Brignano: “Non riusciva a stare dritto, gli ho fatto una punt… - infoitcultura : Flora Canto svela i due imprevisti che ci sono stati il giorno delle nozze - infoitcultura : Flora Canto rivela tutti i segreti delle nozze con Enrico Brignano -

A qualche giorno di distanza,racconta gli imprevisti del matrimonio con Enrico Brignano: lo sposo non era in forma smagliante. Diventata la signora Brignano da una manciata di giorni,ha raccontato alcuni ...... si sarebbe ritrovata per festeggiare il compleanno die non un compleanno qualsiasi: il ... Non sarà il gelido vento a riportare la luce, né ildel gallo né il pianto di un bimbo. Troppo ...Flora Canto ed Enrico Brignano sono convolati a nozze con una cerimonia grandiosa vista mare. Tuttavia il matrimonio nasconde delle insidie e la giornata non è stata priva di imprevisti.A qualche giorno di distanza, Flora Canto racconta gli imprevisti del matrimonio con Enrico Brignano: lo sposo non era in forma smagliante.