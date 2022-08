Elezioni | Si | Pd chiarisca su condizioni Calenda

(Di venerdì 5 agosto 2022) Serie di incontri via Zoom e in presenza per i vertici di Sinistra italiana che, in queste ore, riunisce segreteria nazionale, direzione e assemblea nazionale. Al centro il "profondo disagio" per le ...

Serie di incontri via Zoom e in presenza per i vertici di Sinistra italiana che, in queste ore, riunisce segreteria nazionale, direzione e assemblea nazionale. Al centro il "profondo disagio" per le ... Riunisce segreteria nazionale, direzione e assemblea nazionale. ROMA, 05 AGO - Serie di incontri via Zoom e in presenza per i vertici di Sinistra italiana che, in queste ore, riunisce segreteria nazio ...Prosegue lo scontro al veleno via tweet tra Calenda e Fratoianni, gemelli diversi che obbligano il Pd a compiere una scelta.