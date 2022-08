Elezioni: Berlusconi, 'stop autorizzazioni preventive per case e imprese' (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Per Silvio Berlusconi occorre "abolire il regime di autorizzazioni preventive, a chi vuole costruire una casa o aprire un'attività" basterà "mandare una lettera al proprio comune", "certo rispettando le leggi e le regole o scatteranno sanzioni che possono diventare anche molto serie". Lo dice Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Monte Carlo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Per Silviooccorre "abolire il regime di, a chi vuole costruire una casa o aprire un'attività" basterà "mandare una lettera al proprio comune", "certo rispettando le leggi e le regole o scatteranno sanzioni che possono diventare anche molto serie". Lo dice Silvioai microfoni di Radio Monte Carlo.

berlusconi : La ripartenza dell’Italia è appena cominciata, dobbiamo consolidarla. Credo che il Centro Destra anche questa volta… - Adnkronos : 'Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per… - berlusconi : Torno in tv dopo 3 anni, torno in campo in vista delle prossime elezioni. Questo il mio primo intervento a… - freeSpitit83 : @EBurreddu @berlusconi @LegaSalvini @GiorgiaMeloni La ronzulla alla sanità? Ma fanno a gara a chi vuole perdere le… - fisco24_info : Elezioni ultime notizie. Renzi a Berlusconi: «Centro con voi? Caro Silvio, no grazie»: Calenda: «Il Pd decida, c’è… -