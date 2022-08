Coppa Italia, Trentaduesimi: avanti Samp, Udinese e Cagliari, crolla il Lecce (Di venerdì 5 agosto 2022) Al via il turno dei Trentaduesimi della Coppa Italia: vittoria e qualificazione per Sampdoria, Cagliari e Udinese mentre esce il Lecce Ha preso il via la Coppa Italia anche per le squadre di Serie A, impegnate nel turno diretto dei Trentaduesimi di finale. Ecco i risultati della serata: Cagliari-Perugia 3-2 (2? Altare, 32? Melchiorri, 67? Di Serio, 80? rig. Lapadula, 89? Viola) Udinese-FeralpiSalò 2-1 (12? rig. Deulofeu, 64? Success, 67? Siligardi) Sampdoria-Reggina 1-0 (67? rig. Sabiri) Lecce-Cittadella 2-3 (61? Strefezza, 73? Asencio, 93? Tounkara, 100? Tounkara, 106? Colombo) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Al via il turno deidella: vittoria e qualificazione perdoria,mentre esce ilHa preso il via laanche per le squadre di Serie A, impegnate nel turno diretto deidi finale. Ecco i risultati della serata:-Perugia 3-2 (2? Altare, 32? Melchiorri, 67? Di Serio, 80? rig. Lapadula, 89? Viola)-FeralpiSalò 2-1 (12? rig. Deulofeu, 64? Success, 67? Siligardi)doria-Reggina 1-0 (67? rig. Sabiri)-Cittadella 2-3 (61? Strefezza, 73? Asencio, 93? Tounkara, 100? Tounkara, 106? Colombo) L'articolo proviene da Calcio News 24.

