Carmen Di Pietro litiga con sua figlia: "Ma vai a pagare..", ecco i motivi (Di venerdì 5 agosto 2022) Nella sua recente storia su Instagram, Carmen Di Pietro ingaggia un tira e molla con sua figlia per la conquista di un prezioso premio. Carmen Di Pietro ha un rapporto con i suoi figli che di amore e odio. La nota showgirl, celebre per la sua partecipazione all'isola dei famosi, aveva recentemente hai lasciato delle dichiarazioni riguardo al figlio Alessandro Iannoni. Anche Alessandro ha partecipato all'isola dei famosi ma, al contrario della madre, e stato costretto ad abbandonare la trasmissione per alcuni impegni che riteneva più importanti. Tornato a casa, il giovane ha deciso di ricominciare a studiare. Nei prossimi mesi sarà alle prese con gli esami universitari che ancora gli mancano per conseguire la laurea. La Di Pietro, da brava mamma qual è, a colto con soddisfazione la ...

