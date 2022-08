Calenda pubblica su Twitter intenzioni di voto BiDiMedia: Bene. Primo sondaggio in cui si supera ?Forza Italia. Alla via così (Di venerdì 5 agosto 2022) Il sondaggio BiDiMedia di oggi sull’intenzioni di voto relativamente ai partiti pubblicato su Twitter dal leader di Azione, Carlo Calenda, dà il suo movimento politico insieme a +Europa al 6 per cento. Primo risulta essere il “Partito democratico di Letta e Franceschini” al 24,5 per cento, seguito da “Fratelli d’Italia di Meloni e La Russa” al 24,3 per cento, da “Lega di Salvini e Giorgetti” al 13,5 per cento, dal “M5s di Conte e Grillo” al 9,7. Al quinto posto nelle intenzioni di voto, sopra Azione e +Europa, si posiziona “Forza Italia di Berlusconi e Tajani” al 6,4 per cento. In settima posizione si trova “Alleanza Verdi e Sinistra di Fratoinanni e Bonelli” al 4,1 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) Ildi oggi sull’direlativamente ai partitito sudal leader di Azione, Carlo, dà il suo movimento politico insieme a +Europa al 6 per cento.risulta essere il “Partito democratico di Letta e Franceschini” al 24,5 per cento, seguito da “Fratelli d’di Meloni e La Russa” al 24,3 per cento, da “Lega di Salvini e Giorgetti” al 13,5 per cento, dal “M5s di Conte e Grillo” al 9,7. Al quinto posto nelledi, sopra Azione e +Europa, si posiziona “di Berlusconi e Tajani” al 6,4 per cento. In settima posizione si trova “Alleanza Verdi e Sinistra di Fratoinanni e Bonelli” al 4,1 ...

KingLebronKobe1 : @dariofrance @CarloCalenda @NFratoianni Lol Vi siete fissati con questa agenda Draghi. Bastava non rompere con i 5… - FabioBiondo61 : @pfmajorino Purtroppo queste risposte rappresentano malessere della sinistra. Il PD si salverebbe dalla figuraccia… - paolinab : @donnadimezzo @qO__Qp @Torakjkj Controllo sempre quando le panzane mi sembrano davvero eccessive e invece - 1fiorexme : RT @simonamaggiorel: Fratoianni e Bonelli con #Calenda-Letta? Chi ha votato contro il governo Draghi in coalizione con chi ripropone l'agen… - RaiNews : L'ironia social del leader di Azione, che pubblica il video girato dalla moglie su come fare la lavatrice: 'Non si… -