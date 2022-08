Anna Fusco: “Come si fa a vivere con una mano sola in un mondo pensato per chi ne ha due?” (Di venerdì 5 agosto 2022) 0600Sin da piccola Anna Fusco, bellissima 31enne romana, ha dovuto adattarsi ad un mondo fatto e pensato da persone con due mani, anche se lei, di mani, ne ha una sola. A Luce! scrive per raccontare la sua storia: “Sono nata senza la mano e l’avambraccio sinistri. I medici non mi hanno mai saputo spiegare il perché. Ho dovuto imparare ad affrontare la vita adattandomi. Subito i miei genitori mi hanno messo davanti alla realtà, dicendomi cosa potevo fare e cosa no. La scoperta di me stessa, da piccolissima, è stata traumatica. Ero solo una bambina, sono dovuta crescere in fretta e non ho avuto scelta. Ma le persone che mi amavano mi ripetevano ‘Se tu vedi il problema, lo vedranno anche gli altri’. In seguito ho capito che avevano ragione”. Nonostante le difficoltà, che ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 5 agosto 2022) 0600Sin da piccola, bellissima 31enne romana, ha dovuto adattarsi ad unfatto eda persone conmani, anche se lei, di mani, ne ha una. A Luce! scrive per raccontare la sua storia: “Sono nata senza lae l’avambraccio sinistri. I medici non mi hanno mai saputo spiegare il perché. Ho dovuto imparare ad affrontare la vita adattandomi. Subito i miei genitori mi hanno messo davanti alla realtà, dicendomi cosa potevo fare e cosa no. La scoperta di me stessa, da piccolissima, è stata traumatica. Ero solo una bambina, sono dovuta crescere in fretta e non ho avuto scelta. Ma le persone che mi amavano mi ripetevano ‘Se tu vedi il problema, lo vedranno anche gli altri’. In seguito ho capito che avevano ragione”. Nonostante le difficoltà, che ...

