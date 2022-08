Andrea Bocelli con una lettera scrive il doloroso addio al suo cane (Di venerdì 5 agosto 2022) Il meraviglioso labrador di Andrea Bocelli ha fatto parte della sua famiglia per undici anni, l’artista ha scritto per lui una lettera piena d’amore e riconoscenza per tutta la gioia che Chopin ha portato nella sua casa. Il cane di Andrea Bocelli è morto in una calda giornata d’estate lasciando la serenità, senza lamentarsi nemmeno un attimo. Lo saluta come un amico saggio e affettuoso, ricorda che anche lui ha sempre avuto una passione per la musica. E’ dolcissima la foto che il tenore ha scelto di pubblicare sui social accompagnando le sue parole di addio al suo amato Chopin. Andrea Bocelli ricorda il suo cane, l’adorato Chopin Sono teneri i ricordi che Andrea Bocelli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 agosto 2022) Il meraviglioso labrador diha fatto parte della sua famiglia per undici anni, l’artista ha scritto per lui unapiena d’amore e riconoscenza per tutta la gioia che Chopin ha portato nella sua casa. Ildiè morto in una calda giornata d’estate lasciando la serenità, senza lamentarsi nemmeno un attimo. Lo saluta come un amico saggio e affettuoso, ricorda che anche lui ha sempre avuto una passione per la musica. E’ dolcissima la foto che il tenore ha scelto di pubblicare sui social accompagnando le sue parole dial suo amato Chopin.ricorda il suo, l’adorato Chopin Sono teneri i ricordi che...

Saysouvenir : Andrea bocelli ???? - MrsValerieOneil : RT @VCM1234: Andrea Bocelli - Amo Soltanto Te ft. Ed Sheeran (Official Music Video) - Alamala_1 : Vivo Per Lei - Andrea Bocelli & Giorgia - zazoomblog : “Sarai sempre con noi”. Andrea Bocelli in lutto. Un 2022 da dimenticare: è il secondo addio - #“Sarai #sempre #noi… - telodogratis : Il dolore di Andrea Bocelli, morto il cane Chopin: “Eri e rimarrai parte di noi” -