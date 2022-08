Acqua gassata: è scomparsa dai supermercati, la carenza di forniture di Co2 (Di venerdì 5 agosto 2022) Il prezzo della Co2 necessaria per le linee produttive è aumentato anche di 7 volte, con cisterne che sono passate, secondo quanto riferito dall’ad, da 3 mila euro a ben 21 mila, con grandi ritardi nelle consegne L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 agosto 2022) Il prezzo della Co2 necessaria per le linee produttive è aumentato anche di 7 volte, con cisterne che sono passate, secondo quanto riferito dall’ad, da 3 mila euro a ben 21 mila, con grandi ritardi nelle consegne L'articolo proviene da Firenze Post.

Mauallegro : 2 caffè 1 cappuccio 1 brioche al cioccolato e anche 2 bicchieri d’acqua gassata. Grazie - FirenzePost : Acqua gassata: è scomparsa dai supermercati, la carenza di forniture di Co2 - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: L'anidride carbonica scarseggia, per momento, i grandi distributori riescono a gestire le scorte ma presto acque minera… - nevrotica9 : RT @BluDiChina: Manca l’acqua gassata, e in autunno ci saranno problemi con riso e pomodori. Non mancano riso e pomodori: manca tutto il re… - Charlie618RRM : L'acqua del rubinetto è sempre la migliore. Praticamente gratuita. E poi l'acqua gassata non fa poi così bene ?? -