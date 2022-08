Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando? Lei: "Non ne posso più" (Di giovedì 4 agosto 2022) In un audio diffuso da una trasmissione argentina si sente lei ammettere la fine della storia d'amore con il calciatore del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 agosto 2022) In un audio diffuso da una trasmissione argentina si sente lei ammettere la fine della storia d'amore con il calciatore del ...

Matador1337 : Se veramente #Icardi si separa da Wanda Nara ci sono due possibili output: 1 - ha un moto d'orgoglio, sì risveglia,… - Sanfra1407 : Quindi Wanda Nara e Mauro Icardi hanno divorziato? Lasciatemelo aggiungere alla lista delle cose di cui non me ne frega un cazzo. - telodogratis : Wanda Nara e Icardi verso divorzio, spunta audio: “Non ne posso più” - SportRepubblica : Wanda Nara e Mauro Icardi, nuove voci di divorzio. Lei: 'Non ne posso più' - italiaserait : Wanda Nara e Icardi verso divorzio, spunta audio: “Non ne posso più” -