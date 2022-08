Vittorio Sgarbi, “ho litigato con mia figlia per colpa del Grande Fratello Vip” (Di giovedì 4 agosto 2022) Vittorio Sgarbi avrebbe litigato con la figlia Evelina a causa del Grande Fratello VIP. L’accaduto spiazza il web La figlia di Vittorio Sgarbi sarebbe stata contatta da Alfonso Signorini per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip per ben quattro volte declinando sempre l’invito a prendere parte al provino. La decisione di Evelina avrebbe però fatto infuriare Vittorio Sgarbi che in una recente intervista dichiara : “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo, tuttavia Evelina ha ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 agosto 2022)avrebbecon laEvelina a causa delVIP. L’accaduto spiazza il web Ladisarebbe stata contatta da Alfonso Signorini per partecipare alla settima edizione delVip per ben quattro volte declinando sempre l’invito a prendere parte al provino. La decisione di Evelina avrebbe però fatto infuriareche in una recente intervista dichiara : “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo, tuttavia Evelina ha ...

