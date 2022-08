Vaiolo delle scimmie, vaccini dalla prossima settimana (Di giovedì 4 agosto 2022) dalla prossima settimana sarà disponibile, presso la rete lombarda dei centri per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, la prima fornitura di vaccini” contro il Vaiolo delle scimmie, “a disposizione delle persone a rischio contagio”. Lo annuncia la Regione Lombardia, informando in una nota che la Direzione generale Welfare ha costituito un’Unità di coordinamento dedicata all’infezione da Monkeypox virus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022)sarà disponibile, presso la rete lombarda dei centri per la prevenzioneinfezioni sessualmente trasmesse, la prima fornitura di” contro il, “a disposizionepersone a rischio contagio”. Lo annuncia la Regione Lombardia, informando in una nota che la Direzione generale Welfare ha costituito un’Unità di coordinamento dedicata all’infezione da Monkeypox virus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RobertoBurioni : 'Vaiolo delle scimmie' (in inglese monkeypox) è un nome sbagliato ma non stupitevi dell'errore: in inglese la varic… - MediasetTgcom24 : Vaiolo delle scimmie, Lazio: 'Presto pronti per il vaccino, saranno due dosi' | In Italia 505 casi, Ministero: 'Pos… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: arriva la circolare del Ministero della Salute. Possibili quarantene e sorveglianza passiva.… - Raffael65454726 : RT @lvogruppo: 'I casi di #monkeypox sono stati rari per anni. Negli ultimi anni vi è stato un solo caso. È ben noto che i vaccini mRNA inf… - Robyn8768 : RT @lvogruppo: 'I casi di #monkeypox sono stati rari per anni. Negli ultimi anni vi è stato un solo caso. È ben noto che i vaccini mRNA inf… -